Babiš není krizový manager, vůbec nevíme, co od něj čekat. Lidé cítí velkou nejistotu, stále nevíme, jak to bude s očkováním. Pokud se budeme dál plácat v covidu a přesouvat se z jednoho nouzového stavu do druhého, tak je jedno, jestli bude vládnout Babiš s ČSSD nebo s někým jiným, říká komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych. Do roku 2021 se dívám s jistou nadějí, ale potřebujeme změnu, dodává.