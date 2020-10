Problém, který nastal, těžko vyřešíme stejnými prostředky. Kéž by tahle krize byla transformační. Jsem teď prostě zvědavá, co se bude dít, a doufám, že to nebude moc bolet, říká Eva Francová, autorka Krizové kuchařky ze Svatojánu. Jsou v ní nápady pro lidi, kteří se chtějí vědomě uskromnit, z pár surovin můžete udělat širokou škálu pokrmů. Rohlík z obchodu jsem neměla snad deset let, dodává.