Fridrichová: Nechci žít v zemi, kde názory na ostatní budou říkat jen politici

dnes | Politici se často naváží do České televize v přesvědčení, že my máme být zticha. To je dost nevyvážený prostor, míní moderátorka České televize Nora Fridrichová. Kdybych byla jen mluvící hlavou, tak budeme jako v Severní Koreji. Myslím si, že svobodná společnost unese novináře, který napíše glosu, říká ke svým příspěvkům na sociálních sítích, v nichž často komentuje dění v politice. Mezi novinářem a aktivistou vnímám zeď a já se cítím být tím prvním, rozhodně ne tím druhým, přestože mi to někdo podsouvá, dodává Fridrichová.