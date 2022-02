Gazdík: Konec testování žáků není problém. Jestli něco nefungovalo, byly to hygieny

„Je načase začít se vracet do normálního života. Omikron nevede k tomu, že by zahlcoval nemocnice, takže si nemyslím, že by rozhodnutí ukončit testování bylo unáhlené. Jsme připraveni na další, kdyby přišla další vlna,” říká ministr školství Petr Gazdík. „Jestli je něco nefunkčního, tak to byly hygieny, chtěl bych poděkovat ředitelům a učitelům, kteří hygieny nahrazovali,” dodává.

