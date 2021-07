„Ze začátku jsem se taky divil a museli mi to vysvětlovat. Chtěl jsem zjistit, co to obnáší, technologie mě baví,” říká grafik a internetový satirik Tomáš Břínek alias TMBK. Pro fastfoodový řetězec McDonald’s vytvořil koláž s burgerem, kterou teď nabízí v NFT aukci, jejíž výtěžek půjde na dobročinné účely. Kdo dílo vydraží, bude jako jeho majitel zapsaný v digitální účetní knize Blockchain.