Hádka o zdanění restitucí. Majetek církvím nezabrali komunisté, ale Masaryk s Benešem, tvrdí Koníček

dnes | Částky použité pro výpočet finanční náhrady církvím byly nadsazené, je přesvědčen poslanec KSČM Vladimír Koníček. Právě komunisté předložili ve sněmovně návrh, aby stát náhrady za nevydaný majetek zdanil. Je to, jako kdybych někomu ukradl nákladní auto, používal ho, měl z něj výnosy, pak ho v katastrofálním stavu vrátil a pak ještě požadoval zaplacení daně, oponuje místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Od komunistů je to podle něj jen závistivý krok. Odmítá i názor Andreje Babiše, že restituce byly předražené. Kdyby to premiér myslel vážně, tak už dávno zadal studii a jasně řekl, o co své tvrzení opírá, říká Jurečka.