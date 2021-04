Koaličního partnera, jako je Hamáček, Babišovi vůbec nezávidím. Snaží se zakrýt totální selhání svého odhadu. Nevím, co chtěl zastírat, jeho údajná kamufláž ani časově nesedí, míní bývalý diplomat Petr Kolář. Premiér je ve složitější situaci a trochu mírní vyjádření. To, co se stalo ve Vrběticích, ale nelze brát jinak než jako akt státního terorismu, dodává.