Za těch 24 let, co jsme spolu prožili, jsme odehráli tisíce koncertů. A žádný z nich nebyl stejný, byly to takové naše hudební mše, říká klavírista a hudební skladatel Petr Malásek. Zpěvačka Hana Hegerová zemřela ve věku 89 let. Byla to dáma, která nikdy v životě nikoho nepomluvila. Říkala, že chlap musí mít čisté boty, dobré kalhoty a nesmí ani o minutu dřív přijít k dámě, dodává.