Inflaci můžeme kdykoliv zrušit, centrální banky včetně té české selhaly, tvrdí ekonom

"Inflace nezmizí sama a je třeba s ní bojovat. Nechápu, proč centrální banka víc nepoužívá devizové rezervy. Kdybychom spustili podporu koruny už loni, bolelo by to daleko méně," míní ekonom Tomáš Havránek, který působil v ČNB a několik měsíců byl poradcem nově jmenovaného guvernéra Aleše Michla. "Je možné, že nechá korunu shořet, ale nesedí mi, že by se chtěl takhle zapsat do dějin," dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!