V porovnání s mistrovstvím v Dánsku nevidím až tak velký rozdíl, i tam to byl jen hotel a zimák. Teď jen přibyly testy. Do města se do konce šampionátu spíš nedostaneme, říká hokejový obránce Libor Šulák z mistrovství světa v ledním hokeji v Lotyšsku. Je to pěkné, že nám lidé věří, ale do každého zápasu jdeme s pokorou, budeme se snažit vyhrát. Máme tu dobrou partu, dodává.