„Znám smysl toho, co jsem viděla, a už to dokážu propojit s tím, co mě trápilo. Umím na to teď nahlédnout z jiné perspektivy, nejen emocionálně,” líčí Julia Holaňová dojmy z ketaminem asistované psychoterapie, kterou absolvovala na klinice Psyon. „Tři roky jsem brala antidepresiva, díky kterým jsem se zbavila úzkostných stavů, ale se samotnou depresí to nepomohlo,” říká.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!