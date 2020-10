Jsem překvapený, jak je to mírné, bude to ještě mnohem horší. Měly by být zakázány kulturní i sportovní akce a shromažďování, děti se letos do škol už asi nevrátí. Přísná opatření dřív by zachránila mnoho životů, říká imunolog Václav Hořejší. Velká většina lidí je ochotna přijmout restriktivní opatření, slyšet je křičící menšina, dodává.