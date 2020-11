Podle systému PES by se dalo rozvolňovat ještě o něco víc, ale já bych byl zdrženlivý, situace je lepší, než jsem myslel, ale děti ve škole jsou riziko, říká imunolog Václav Hořejší. Testovat bychom měli víc, v práci až stonásobně, lidi by to měli dělat povinně, na Slovensku to zvládnou, ale tady se všechno dělá napůl, dodává.