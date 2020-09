Můžete být charismatický režisér s talentem, ale nemusíte mít dar zaujmout široké publikum. On ho měl. Skoro celý svůj život byl synonymem mimořádné kvality, vzpomíná na zesnulého Jiřího Menzela režisér Jan Hřebejk. Když točil podle Bohumila Hrabala, dokázal vystihnout něco nezfilmovatelného, co se nikomu jinému nepovedlo. Byl navíc skvělý herec. Bral to s lehkostí a byl přesvědčivý, dodává.