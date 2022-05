Hřebejk: Na Abrháma se krásně kouká. Byl hodně introvertní, ale taky nesmírně vtipný

„Když se řekne Josef Abrhám, nevybavíme si jen tvář, ale i hlas a gesta. Měl jsem na něm strašně rád, že tak trochu šumloval a uměl vzít chyby do hry. Zároveň byl perfekcionista, takže si při natáčení Šakalích let, když se coby policajt vymlátil na motorce, nechal v maskérně nalíčit jizvy pod košili,” vzpomíná režisér Jan Hřebejk. Populární herec zemřel v pondělí ve věku 82 let.

