Jágr by se mohl rozloučit v zápase za Pittsburgh, bylo by to skvělé pro něj i pro NHL, říká Hrdina

dnes | Jaromír Jágr hokej miluje, jeho hlavním motivem je hrát, určitě to nejsou finance nebo lámání rekordů, myslí si jeho někdejší spoluhráč Jiří Hrdina. V roce 1990 přestoupil do Pittsburghu, aby Jágrovi pomohl v začátcích zámořské kariéry. Už v prvním roce prý zjistil, že právě on to dotáhne nejdál, měl skvělé ruce, hokejové myšlení a byl to skvělý bruslař. Ze stínu Jaromíra Jágra bude strašně těžké vystoupit a nemyslím si, že to někdo v dohledné době dokáže, říká Hrdina.