Čtyři roky jsem byl úplně anonymní, byly vidět jen ruce, na začátku nebyl žádný plán, byl to jen drahý koníček a ochutnávky toho, co jsem jedl s ženou, říká autor YouTube kanálu Jdeme žrát. Fastfoody jsou cool téma a v Česku populární. Posedlý jídlem nejsem, ale osm kebabů kvůli recenzi dám. Snažím se, aby to, co jím mimo recenze, bylo kvalitní, junk food si ale dám klidně dvakrát týdně, dodává.