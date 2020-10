Je to velmi nepříjemné, nikdo z nás pana Prymulu ani Faltýnka naživo neviděl, ani jsme s nimi nikdy nemluvili, celé mi to přijde na hlavu, velice mě to vylekalo, je to pro mě šokující, žádné další prostory kromě těch pronajatých restauraci Rio's tam nemáme, říká děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Michal Němeček.