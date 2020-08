Ideologii, která tvrdí, že jakýkoliv pohlavek je zlem, které se má zakázat, vnímám jako snahu státu zasahovat do rodinných věcí. Co se v rodině uděje, pokud to není patologie, má v ní zůstat, míní Roman Joch, nový šéf slovenského Institutu pro výzkum práce a rodiny. Ideálem je manželství jako svazek muže a ženy, svazek osob stejného pohlaví manželstvím není, protože nemá reprodukční funkci, říká.