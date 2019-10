Cítím to jako křivdu a nespravedlnost. Drogami jsme se vůbec nezabývali, dělali jsme to kvůli léčení manželky, která v mládí prodělala rakovinu a teď má bolesti, líčí Miroslav Koláčný, který v září odešel od soudu s podmínkou, stejně jako jeho syn. Dostali jsme paragraf za výrobu drog značeného rozsahu, to je úplně neskutečné. Obhajoba nás stála už 50 tisíc, jsme na finančním dně, dodává Koláčný.