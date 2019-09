Nemám extrémní názory, nejsou to názory, které sdílí aktivisté, ale sdílí je hodně lidí, které znám, říká Jan Zahradník, poslanec ODS a nový člen uhelné komise, která má naplánovat konec těžby. I odboráři uhlobarona Tykače mají méně radikální názory než on, ministr Brabec chtěl mít tu komisi expertní, ale pod tlakem to uhnulo někam jinam, tvrdí Jan Rovenský z Greenpeace, další člen komise.

Těžba uhlí musí skončit, jde ale o to, kdy a čím budou nahrazeny kapacity, které jsou pro naši energetiku důležité. Limitem, o kterém se můžeme bavit, je rok 2040, míní Zahradník. Věřím tomu, že vláda chce s uhlím v Česku skončit, ta technologie je morálně i byznysově odepsaná, dodává Rovenský.