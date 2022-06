Kabát: Rohlík by měl stát osm korun, pečivo je tu podhodnocené už z dob komunismu

„Nemyslím si, že budeme za základní chleba platit stovku, podle mě to bude spíš šedesát korun. V září se zdražovat ještě asi bude, ale nebude to už tak razantní jako na jaře. Starost nám dělá cena mouky, která stoupla o sto procent, ale to neznamená, že o tolik zdražíme naše produkty. Zeštíhlíme sortiment, ale naše vlajkové lodě tam zůstanou,” říká Richard Kabát, majitel Pekárny Kabát.

