Nejsme přesvědčeni o tom, že se rozhodlo na základě nějakých dat. Vůbec nevíme, co se teď děje v mateřských školách a jak se tam nákaza šíří, říká pedagog Michal Kaderka z Učitelské platformy. Učitelé jsou stejný průřez společností, někteří by do školy chtěli jít hned, někdo to považuje za totální šílenství. I distanční výuka je vzdělávání, ale neproberete samozřejmě všechno, dodává.