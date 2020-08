Přála bych si, aby prezident země, ve které žiji, byl schopen uznat svou chybu. V mých očích by ho to velmi zušlechtilo, říká Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky. Za Miloše Zemana se má podle verdiktu soudu omluvit ministerstvo financí, to se k tomu ale zatím také nemá. Advokát Kaslové proto podal exekuční návrh. Tvrdit, že můj dědeček byl antisemita, je podlé a nehorázné, tvrdí Kaslová.