Na vrchol Sněžky se už příroda nevrátí, nemůžeme stát za každým návštěvníkem, sám tam budu hlídat. Přibývá lidí, kteří do přírody nechodili, zaparkují v Peci a vyjedou nahoru lanovkou, neuvědomují si, kde jsou, říká Jakub Kašpar ze Správy Krkonošského národního parku. Máme milionový nárůst návštěvníků každý rok, minulý rok to bylo asi 13 milionů, zavedení vstupného by nám přišlo logické, dodává.