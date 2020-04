Nebojím se o sebe, ale o naši republiku, Rusové se vměšují do našich záležitostí, trestní stíhání je prapodivná ruská hra, vypověděl bych jejich velvyslance, říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Byla mu přidělena policejní ochrana poté, co nechal odstranit sochu maršála Koněva. Pokud jsou ruské tajné služby schopny otrávit Skripala ve Velké Británii, mohou to udělat i na území Česka, dodává.