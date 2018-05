Každý člověk může být terorista, vypadat jako já teď není v Česku úplně nejlepší, říká Hovakimyan

dnes | Už mě posílali zpátky do různých zemí, i někteří kamarádi začali psát, že tu migranty nechtějí, říká stand-up komik Tigran Hovakimyan. Narodil se v Arménii, před dvaceti lety ale zemi kvůli válce opustil. Není to tak, že Češi nesnášejí muslimy nebo jinou rasu, spíš mají strach z toho, že by si museli na něco nového zvykat, myslí si. Sám prý ale zná hodně imigrantů, kteří se nechtějí přizpůsobit životu v nové zemi. S tématem pracuje i ve svých vystoupeních. Je potřeba zlomit atmosféru strachu, jakmile se o něčem přestane vtipkovat, je to vážné, dodává.