„Poslední tři měsíce, co v Kyjevě jsem, sice panují opatření, jako zákaz vycházení po 23. hodině, znějí sirény, během kterých by se lidé měli schovat do krytu, ale jinak město žije normálně. Kdyby člověk, který žije ve válce nežil normálně, tak by se zbláznil,” říká Veronika Stárková.

