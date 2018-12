Klusová: Boj s bulvárem byl vyčerpávající, otevřít se mu bylo správné rozhodnutí

dnes | Když jsem v devátém měsíci těhotenství seděla na monitoru v porodnici, bulvár napsal, že jsem porodila, zhroutil se mi svět, pak zase pohřbili babičku, byla to těžká doba, líčí blogerka Tamara Klusová, manželka zpěváka Tomáše Kluse. Musela jsem přijmout, že jsem jeho žena, v Tomášově stínu ale stojím hrdě a s pokorou, tvrdí. Na podzim vydala Knihu Života, deník pro rodiče a jejich děti. Rodit přirozeným způsobem je velké požehnání, vnitřní síly našeho těla bychom neměly odevzdávat do rukou lékařů, pokud to není nezbytně nutné, říká.