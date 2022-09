„Konečně by se problémům s energiemi začal věnovat někdo, kdo tomu rozumí a kdo by měl odvahu to řešit. Nekonáním a neakceschopností vlády je naše jméno v Evropě tak špatné, že případný úspěch ve vyslovení nedůvěry je menším zlem a už to nemůže být horší,” říká poslanec ANO Martin Kolovratník.

