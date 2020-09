Byly to super roky, Jaromír Soukup je mimořádný profesionál. Řada médií nepochopila, co ta televize představuje, líčí Daniel Köppl, donedávna výkonný šéf vydavatelství Empresa Media. Potřebovali jsme se vymezit. Pokud bojujete o místo na trhu, byla by chyba pohrdnout jakoukoliv částí cílové skupiny. Když jsme chtěli do Týdne s prezidentem vnést konfrontaci, pořad přestal divácky fungovat.