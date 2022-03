Kraus: Ruská jaderná síla je slabší než za sovětské éry. Jde o psychologický nátlak

„Postup Ruska je jedním slovem debakl. Co se jim nepodařilo získat rychle, se pokusí urvat brutální silou. Nedojde-li k vyjednávání, hrozí, že to Ukrajina dlouhodobě neustojí,” říká bezpečnostní analytik Josef Kraus k situaci na ukrajinském bojišti. "Jadernou hrozbou Rusko psychologicky straší několik let, síla jaderných zbraní je ale výrazně slabší, než byla,” prohlašuje.

