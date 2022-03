Kraus: Ruská jaderná síla je slabší než za sovětské éry. Jde o psychologický nátlak

„Postup Ruska je jedním slovem debakl. To, co se jim nepodařilo získat rychle, pokusí se urvat brutální silou. Nedojde-li k vyjednávání, hrozí, že to Ukrajina z dlouhodobého vojenského hlediska neustojí. Jaderná hrozba je tím nejčernějšíma scénářem. Rusko jí psychologicky straší několik let, síla jaderných zbraní je ale výrazně slabší, než byla,” vysvětluje bezpečnostní analytik Josef Kraus.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!