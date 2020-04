Když ministr řekne, že je zákaz, tak co na tom chcete šetřit? Nebudu teď obtěžovat vládu, když vím, jak to je, říká ombudsman Stanislav Křeček, který čelí kritice kvůli postupu v kauze dočasného zákazu přítomnosti otců u porodu. Moje zástupkyně nic neudělala, tak jsem se toho ujal já. Určitě jsem jí nezakázal publikovat, ale osobní stanoviska by měla zveřejňovat na svém webu, dodává.