Byla to hrozná lidská zkušenost. Věděla jsem, že jdu do problémů, zaskočila mě ale bezmoc primátora. Když začnete do systému pronikat, zjistíte, že nemáte šanci ho ovlivnit, míní bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová, která vydala knihu Zpupnost. Nechápala jsem, jak můžeme mít takový program. Babiš si neuvědomuje, že země potřebuje vizi. Nemyslím si, že je prospěšné, aby zůstal premiérem, říká.