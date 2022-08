Krupař: Hnus, který se snesl na zprávu o Ukrajině, nechápu. To, co uvádí, jsem viděl

„Čekal jsem, co za hrůzu ve zprávě Amnesty International uvidím, ale četl jsem tam to, co znám. Třeba na jaře bylo běžné, že vojenská jednotka byla ve škole a v domech okolo bydleli lidé. Zároveň jsem nikdy nebyl svědkem toho, že by nemohli odjet, tu možnost měli, ale spíš nechtěli,” říká ke kritizované zprávě fotoreportér Stanislav Krupař, který letos na Ukrajině strávil několik měsíců.

