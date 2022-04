„Samotní vojáci s minulostí pravicových radikálů si mi stěžovali, že dnes jim za takové věci hrozí vyhazov. To, jak to podává ruská propaganda, je úplně absurdní. Teď vojáci z pluku Azov umírají při obraně Mariupolu,” říká novinář Tomáš Forró, který posledních šest let mapuje dění na Donbasu a pracoval s oběma stranami konfliktu.

