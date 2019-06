Kubera: Babiš asi přijde o Agrofert, protože bude znárodněn, komunisté se nevzdali

dnes | Komunisté využívají síly, kterou mají, protože drží premiéra nad vodou. Bylo by dobré, kdyby ČSSD z vlády odešla, míní předseda Senátu z ODS Jaroslav Kubera. Občanští demokraté by podle něj mohli spolupracovat s novým hnutím Trikolóra, které založil Václav Klaus ml. S jeho vyloučením jsem se nikdy nesmířil, přeju mu všechno dobré, s řadou jeho názorů souhlasím, z ODS ale neodejdu, říká Kubera. Podle něj se do společnosti vrací totalita. Co je to jiného, když mladí lidé terorizují své rodiče, protože nejsou vegani, ptá se politik.