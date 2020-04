Jaroslav Kubera označil Mynáře za intrikána, určitě neměli přátelské vztahy, je to krutá lež. Prezident komentuje kde co, ale teď mlčí. V Teplicích byl přitom viditelně dojatý, říká vedoucí sekretariátu předsedy Senátu Petr Kostka. Psaní z čínské ambasády je temné a neurvalé. Je to ale jen kopie, originál musí někde být. Plánování cesty na Tchaj-wan se na Kuberovi podepsalo, byl ve stresu, dodává.