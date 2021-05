Hamáček kolem cesty do Moskvy rozjel velkou mašinérii, ten příběh je úplně skandální. Ministr vnitra to nechce přiznat, ví, že je to likvidační, říká šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík. Není člověk, který by rozuměl a byl ochoten věřit tomu, co tady Jan Hamáček rozehrál a říká tomu kamufláž. Zdrojů máme více, máme dokumenty, které prokazují pravdivost toho, co jsme napsali, dodává.