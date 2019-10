Kurdové nemají šanci, je to pro ně kudla do zad, nečekali, že je Západ nechá na holičkách v kritické situaci a tak brzo. Turecko má druhou nejsilnější armádu v NATO, nikdo si ho nedovolí odříznout, všichni dělají Erdoganovi ústupky, jde o eliminaci kurdů i etnické čistky, říká novinářka Markéta Kutilová. Kdyby USA z oblasti neodešly, Turecko by si nikdy tuto oblast nedovolilo bombardovat, dodává.