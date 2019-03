Laci: V dětském domově jen přežíváte, děti jsou frustrované a naštvané, žijí v iluzi

dnes | V dětském domově vás na reálný život nepřipraví, vytváří tam iluzi, že s nataženou rukou dostanete jídlo, oblečení a přídavky, líčí Radek Laci. Vystudoval vysokou školu a je úspěšný kouč fitness - navzdory tomu, že až do svých 24 let žil v dětském domově a málem skončil ve zvláštní škole. Byl jsem outsider, děti z dětského domova jsou jako králíci, na které se ostatní chodí dívat a ptát se jich, jaké to v dětském domově je, splývá jim to s pasťákem, říká Laci.