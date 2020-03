Nejtěžší pacient má selhání obou plic a je napojený na mimotělní oběh, požádali jsme o nově schválený lék Remdesivir, ale není jasné, že ho dostaneme, není to automatické, je to lék neregistrovaný, je to pokus udělat něco navíc, říká ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Nemocnice prý ohledně koronaviru udělala, co mohla. Dopady krize budou naprosto drtivé, dodává.