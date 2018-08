Tragédii u jezera Lhota nešlo zabránit, xenofobie za ní není, svědci byli pod tlakem, říká novinářka

dnes | První volal policii ten areál, svědectví, která říkají, že se k tomu neměli, nejsou pravdivá, tvrdí redaktorka Respektu Ivana Svobodová. S odstupem několika dní od tragédie, při které se v jezeře utopili dva sedmiletí vietnamští chlapci, znovu mluvila s lidmi citovanými v médiích. Říkali mi podobné věci, ale když jsem se zeptala, jak to vědí, odpověděli: No protože to říkala jedna paní. Společně jsme přicházeli na to, že to byly jen dojmy. I předseda vietnamské komunity propadl tomu, co přebírala všechna média, upozorňuje novinářka.