Libí se mi obyčejné věci, moje vstupenka do světa designu byla židle, říká Novague

dnes | Striktně dodržuju pravidla, soustředím se na produkt, ne na sebe. Reflektuju požadavky klienta a trhu, nebudu stát za něčím, co by se špatně prodávalo. Design je produkt marketingu. Nejvíc hrdý jsem na tu pestrost, kterou v práci mám, říká designér Petr Novague, devítinásobný držitel prestižního ocenění Red Dot Design Award a dalších asi 50 mezinárodních cen. Líbí se mi obyčejné věci, když si lidé říkají, co na tom vlastně je, baví mě produkty jako dveře, dodává.