Lidé berou záchranku jako taxi zdarma. Vymklo se to kontrole, říká primář Straka

„Když si zavolá záchranku dušný člověk a ještě u toho dokuřuje cigaretu, tak vás to naštve. Když slyším sanitku, tak vím, že je to z padesáti procent kravina, která by vůbec neměla mít nárok na odvoz záchrannou službou,” říká primář interny sokolovské nemocnice Martin Straka. „Není tu žádná politická vůle s tím něco dělat, protože kdokoliv to bude chtít změnit, tak do čtrnácti dnů skončí," dodává.

