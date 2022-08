„Uživatelé elektrokoloběžek často nevědí, jak se v provozu chovat. Dalo by se to říct i tak, že jsou to novodobí piráti silnic. Mělo by se jasně definovat, co je to za dopravní prostředek a jaké se k němu vážou povinnosti,” říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti k přibývajícím nehodám elektrických koloběžek.

