Lidé v Rusku nechtějí slyšet pravdu, televize zvítězila nad ledničkou, říká Muratov

dnes | To, co říkají v televizi, je pravda, a co je v ledničce, není důležité, starší generaci pravda nepřinesla štěstí, rozhodli se ji tedy odmítnout výměnou za pocit velikosti, propaganda je dělá šťastnějšími, míní novinář a bývalý dlouholetý šéfredaktor listu Novaja Gazeta Dmitrij Muratov. Politikům vyčítá, že stále nebyla důkladně vyšetřena vražda jeho bývalé kolegyně Anny Politkovské. Chtějí, abychom na smrt našich kolegů zapomněli, bestiím, které ji zastřelily, to ale nikdy neodpustím, dodává Muratov.