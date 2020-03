Když přijede sanitka, neznamená to, že ten člověk je vyvrhel. To je problém malých obcí. Když to někdo vyfotí, už se pomalu lynčuje. Lidé mohou jít do práce, ale pokud opustí náš katastr, je problém. Zaznamenali jsme obrovský strach a telefony od firem. Ale mladí se teď našli, pomáhají starším, problém mají i zemědělci, říká starosta Litovle Viktor Kohout.