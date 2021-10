Lockdownu bych se vzepřel, nic by nepřinesl. Každý dostal šanci chránit se, říká Kuba

Mezi dětmi koronavirus na nulu nedostaneme. Pokud to někdo chce, je to možné jen tehdy, pokud všechny někam zavřeme. A to odmítám, říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS. Je zvláštní, kam to ve společnosti dospělo. Když po poradě s řediteli nemocnic napíšu, že 90 % lidí na jipkách leží neočkovaných, protože to tak v tu chvíli prostě je, tak se na mě snesou nadávky a výhrůžky, dodává.

